شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم : إزالة 33 حالة تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن إزالة 33 حالة تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وداخل الحيز العمراني، بمختلف مراكز وقرى المحافظة، خلال الاسبوع الماضي، مؤكداً على استنفار جميع الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع رجال الشرطة، للتعامل الفوري مع كافة صور التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنه تم إزالة 5 حالات تعدٍ بالبناء على الأرض الزراعية بمركز الفيوم، بإجمالي مساحة 1575م2، بواقع حالتين على الطريق الدائري أحداهما بالقرب من ميدان عبدالمنعم رياض، بمساحة 525 م2، والأخرى بطريق زاوية الكرادسة، بمساحة 600م2، إضافة لعدد 3 حالات بقرية بنى صالح بمساحة 450م2، وفي مركز ومدينة طامية تم إزالة 12 حالة تعدٍ، بمساحة 1161م2، بواقع 11 حالة تعدٍ بالزراعة على أراضى أملاك الدولة بقرية منشاة الجمال، بمساحة 1030م2، إضافة لحالة تعدٍ بالبناء على الأرض الزراعية، بمساحة 131م2 بالقرية نفسها.

وفي مركز ومدينة إطسا تم إزالة 4 حالات تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية، بمساحة 698م2، بواقع حالتين بقرية الونايسة بمساحة 260م2، وحالة بقرية منية الحيط بمساحة 350م2، وحالة بقرية نوارة بمساحة 88م2، وفي مركز ومدينة سنورس تم إزالة 5 حالات تعد بالبناء على الأراضى الزراعية، بمساحة 1706م2، بواقع حالتين بقرية بيهمو بمساحة 875م2، وحالة تعدٍ بطريق الشوبك بمساحة 131م2، وحالة بقرية سنهور البحرية «أرض إصلاح زراعي»، بمساحة 175م2، وحالة بقرية حنس بمساحة 525م2.

وأضاف المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنه في مركز ومدينة يوسف الصديق تم إزالة 4 حالات تعد بالبناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، بمساحة 800م2، بواقع حالة بقرية النزلة بمساحة 175م2، وحالة بقرية الثلثمائة، بمساحة 175م2، وحالة بقرية الخريجين، بمساحة 250م2، فضلاً عن حالة تعد بالبناء على أراضى أملاك الدولة بقرية الريان، بمساحة 200م2، وفى مركز ومدينة أبشواي تم إزالة 3 حالات تعد بالبناء، بمساحة 310م2، بواقع حالتين داخل الحيز العمراني بعزبة الطماوي التابعة لقرية كفر عبود بأبوكساه، بمساحة 285م2، وحالة تعدٍ بالبناء خارج الحيز العمراني بقرية أبوكساه، بمساحة 25م2.