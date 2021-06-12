شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية ومحافظ بني سويف يتفقدان مشروعات «حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، عددًا من المشروعات الجاري تنفيذها بقرى مركز ناصر، ضمن المشروع القومي لتطوير القرى في إطارالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي تستهدف إحداث تطوير شامل بالقرى، من خلال تحسين خدمات البنية الأساسية من توافر خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، الكهرباء، الطرق، الاهتمام بالنظافة والبيئة ،تطويرمستوى الخدمة الصحية ومراكز الشباب.

وذلك بجانب، العمل على تحسين مستوى الدخل بتنويع مصادره، بما يسهم في تطوير المهمة الرئيسية للقرية والاستفادة من المزايا النسبية، التي تتمتع بها واستثمار طبيعة ونشاط الاقتصادي القائم على الزراعة والصناعات الحرفية.

تفقد الوزير والمحافظ مجمع الخدمات الجاري بالوحدة المحلية لقرية الحمام،ضمن أعمال المشروع القومي لتطوير الريف المصري،وسيضم المجمع الخدمي العديد من الخدمات المختلفة بطريقة حديثة ومميكنة داخل المبنى(مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين،مكتب بريد،وحدة للتضامن الاجتماعي،مكتب تموين) بهدف توفير الوقت والمجهود للمواطنين المستفيدين من المجمع والبالغ عددهم أكثر من 27 ألف نسمة بدائرة قرى الوحدة المحلية للحمام، حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى 15%.

كما تفقد الوزير والمحافظ مشروع الصرف الصحي بقرية بني خليفة والذي يتم تنفيذه بتكلفة تبلغ 20 مليون جنيه تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، واستمع لموجز عن سير العمل في المشروع الذي سيخدم أكثر من 3200 نسمة بقرية بني خليفة، ويتكون من محطة رفع وشبكة انحدار وخط طرد، حيث يجرى العمل حاليًا بخطوط الشبكات والانحدار، ومن المقرر نهوه خلال 12 شهرًا.

كما تابع محافظ بني سويف ووزير التنمية المحلية سير العمل في مجمع المدارس بقرية الرياض، والذي يضم مدرسة للتعليم الأساسي«إنشاء جديد» بتكلفة تزيد عن 10ملايين جنيه حيث تبلع المساحة الإجمالية 3330 متر تقربيا، فيما تبلغ مساحة المبني 667 متر ويتكون من دور أرضى و4 علوي وتضم 33 فصلاً دراسياً،بالإضافة إلى المدرسة الفنية للبنات «إنشاء جديد» بتكلفة تزيد عن 11 مليون جنيه تقريبًا، وتبلع مساحة المبنى الدراسي 410 متر ويشمل 4 أدوار علوية بجانب دور أرضي بطاقة استيعابية 12 فصلاً دراسيا، فيما تبلغ مساحة الورش 375 متر، حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى 50 %.

تجدر الإشارة إلى أنه قد تم إدراج قرى مركزي ببا وناصر وعددها 66 قرية، ضمن المشروع القومي لتطوير القرى على مستوى محافظات الجمهورية من خلال التطوير شامل للخدمات والمرافق بتلك القرى،والذي يشمل تحسين خدمات البنية الأساسية، بالإضافة إلى الاهتمام بالنظافة والبيئة، وتحسين مستوى الخدمات والمرافق العامة.

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