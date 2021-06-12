شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد: محطة تسمين الماشية تستقبل 500 رأس استعدادًا لعيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، أن محطة تسمين الماشية بمنطقة حظائر القابوطي الجديد استقبلت 500 رأس ماشية، اليوم من ميناء بورسعيد، وذلك استعدادا لعيد الأضحى المبارك

وأكد أنه سيتم استقبال أعداد كبيرة من الماشية تباعا خلال الفترة المقبلة لتوفير متطلبات المواطنين من الماشية والعجول خلال عيد الأضحى، بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق.

محافظ بورسعيد: محطة تسمين الماشية تستقبل 500 رأس ماشية كمرحلة أولى استعدادا لعيد الأضحى المبارك

وأوضح المحافظ أن محطة تسمين الماشية بجنوب بورسعيد، حققت أعلى معدل نمو في تربية وإنتاج اللحوم على مستوى الجمهورية، وذلك بعد أن حققت الهدف الرئيسي منها وهو الاكتفاء الذاتي من إنتاج اللحوم الحمراء للمحافظة بعد تطويرها وتحويلها إلى مركز لتوزيع اللحوم للمحافظات المجاورة، وواحدة من أهم مراكز تصنيع اللحوم ومنتجات الألبان على مستوى مصر.

محافظ بورسعيد: محطة تسمين الماشية تستقبل 500 رأس ماشية كمرحلة أولى استعدادا لعيد الأضحى المبارك

يشار إلى أن المشروع يتكون من محطتين إحداهما محطة (أ) وتشمل 4 حظائر والأخرى محطة (ب) وتشمل حظيرتين، فضلاً عن وحدة متكاملة لتجهيز وتصنيع اللحوم وتعبئتها للتوزيع على المستويين المحلي والدولي ومنافذ ثابتة، وسيارات ثلاجة كمنافذ متنقلة تنتشر في أنحاء المدينة.