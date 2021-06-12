شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس البرازيلي لمعارضيه: يجب أن تسافروا على «الحمير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، لمعارضيه الذين أطلقوا تصريحات مناهضة ضده ««يجب أن تسافروا على الحمير»، جاء ذلك خلال تواجده داخل طائرة، قبل افتتاحه أحد المشروعات في البلاد.

وكان بولسونارو أثناء زيارته لولاية إسبيريتو سانتو الجنوبية الشرقية، لافتتاح مشروعات دخل طائرة مغادرة وألقى التحية على الركاب، بحسب وكالة «فرانس برس»، لكنه فوجئ بهتافات «اخرج يا بولسونارو» و«مجنون الإبادة الجماعية»، فما كان من بولسونارو إلا أن أزال قناع وجهه للمزاح قائلا: «هؤلاء الأشخاص الذين يرددون اخرج يا بولسونارو يجب أن يسافروا على الحمير».

وانتقد الرئيس البرازيلي الكمامات الطبية وعمليات الإغلاق واللقاحات لمكافحة فيروس «كورونا» المستجد، وبات يروج لعقار «الكلوروكين»، على الرغم من الدراسات التي أظهرت أنه غير فعال ضد مرض «كوفيد-19».

وتعتبر البرازيل من كبرى الدول في الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.