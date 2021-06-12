شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة المحافظات بالمجلس القومي للمرأة تناقش قضايا المرأة في المناطق الحدودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت لجنة المحافظات بالمجلس القومى للمرأة، برئاسة الدكتورة سهام عز الدين جبريل، مقررة اللجنة، اجتماعًا مع مقررات فروع المجلس بالمحافظات الحدودية، وذلك لمناقشة قضايا المرأة في المناطق الحدودية.

وأعلنت الدكتورة سهام عزالدين جبريل، مقرر لجنة المحافظات ومقرر مناوب لجنة المشاركة السياسية والمشرف العام على فروع شمال وجنوب سيناء والقناة بالمجلس، في تصريح لها، أن الاجتماع تم تنفيذه عبر تقنية الفيديو كونفرانس بسبب جائحة كورونا بحضور مقررات فروع المجلس بمحافظات شمال سيناء، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الوادى الجديد، ومرسي مطروح.

إلى جانب مشاركة عضوات وأعضاء اللجنة.. مشيرة إلى عرض قضايا واحتياجات المرأة في المحافظات الحدودية، والمعوقات والمشاكل التي تواجها باعتبارها أكثر المحافظات احتياجا للتنمية، علاوة على محاولة إيجاد حلول واقعية لها، وذلك بهدف الدفع بمسيرة التنمية والتمكين للنساء في تلك المحافظات، والمساهمة في التدريب والتعليم واستثمار إمكانات البيئة المحلية لتعود بالنفع والتنمية تحقيقا لاستراتيجية الدولة في منظومة التنمية الشاملة 2030.

وأشارت إلى مجموعة الإنجازات والمكاسب الوطنية التي أضيفت لصالح المرأة المصرية وأسرتها، والمتمثلة في: المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والجارى تنفيذه تحت رعاية ودعم السيد رئيس الجمهورية، قرار انشاء وحدة لمواجهة العنف ضد المرأة بكل محافظة، بالإضافة إلى اقامة مشغل في كل محافظة لتعليم وتدريب السيدات والفتيات على مختلف المهن والحرف لزيادة دخل الأسرة ورفع مستواها.

كما أعربت عن سعادتها بإطلاق حملة طرق الأبواب في جميع المحافظات لتوعية السيدات بأهمية التسجيل للحصول على لقاح كورونا وحث أسرتها على تلقى اللقاح في مواجهة كورونا حماية لها ولأسرتها.

ومن جانبها، أكدت سناء السعيد عضوة المجلس القومى للمرأة والنائبة البرلمانية على أهمية التوعية وتفعيل القوانين لحل مشكلتى: الغارمات والزواج المبكر.

كما أشارت إلى أن التشريع الخاص بتجريم ختان الإناث أدى إلى التقليل من هذه الظاهرة، ولكننا بحاجة إلى مزيد من التوعية وتغيير الموروثات الثقافية.

وأكدت مقررات فروع المجلس بالمحافظات الحدودية على دور التوعية من خلال حملات طرق الأبواب وعرض أفلام وثائقية على هامش الندوات، ودور رجال الدين الاسلامى والمسيحى في مواجهة مشكلات: الغارمات والزواج المبكر وختان الإناث والأمية وتنظيم الأسرة، والتركيز على أهمية توثيق عقود الزواج حفاظا على حقوق المرأة والأبناء.

كما تم التأكيد على أهمية التمكين الإقتصادى للسيدات من خلال تدريبهن على اقامة مشروعات صغيرة تستثمر الإمكانات البيئية والحرفية والتراثية التي تميز كل محافظة، وحسب حاجة كل منها، وآليات توفير الدعم اللازم لها من المواد الخام الخاصة بالمشروع، والتدريب وتنمية المهارات ومساعدتهن على تسويق منتجاتهن من خلال إقامة المعارض والتشبيك مع الجمعيات الأهلية النشطة ووزارة التضامن الاجتماعى وجهاز تنمية المشروعات في هذا المجال، والتعاون مع وزارة الإتصالات لتدريبهن على التسويق الإلكترونى، وإقامة مدارس فنية متخصصة في الصناعات والحرف التي تتميز بها كل محافظة، مثل صناعة ( الخوص والبوص، التلى، المشغولات اليدوية والتراثية، والزى البدوى ).

وتم التأكيد أيضا على أن التعليم وبناء الوعى والثقافة الإيجابية التي تدعم دور المرأة هو الحل الأمثل لجميع المشاكل، وهى المدخل الصحيح للتنمية والتمكين بكافة محاوره داخل المجتمعات الصحراوية والريفية ومحافظات الحدود.