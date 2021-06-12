شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية: تطوير فى مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة الجنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم، محمد داود وزير داخلية جمهورية القُمر المتحدة، الذى يزور القاهرة حالياً على رأس وفد رفيع المستوى من قيادات الوزارة.

وتم خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات الأمنية ذات الاهتمـام المشتـرك للجانبين، كما أشاد وزير داخلية جمهورية القُمر المتحدة بالدور المحورى الذى تقوم به مصر لدعم دول القارة الأفريقية وتبادل الخبرات معها فى شتى المجالات، كما صرح بأن زيارته للقاهرة تأتى فى إطار الروابط التاريخية والتشاور المستمر بين مسئولى البلدين، مؤكداً على اهتمام وزارته بالإستفادة من الخبرات المصرية المشهود لها بالكفاءة فى مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب، ورغبته فى توسيع قاعدة إستفادة كوادر الشرطة القُمرية من الخبرات التدريبية المتقدمة بوزارة الداخلية المصرية، والتى إطلع على جانب منها خلال زيارته لأكاديمية الشرطة وكياناتها التدريبية والتعليمية المختلفة.

من جانبه أعرب وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، عن ترحيبه بزيارة وزير داخلية جمهورية القُمر المتحدة للقاهرة، مؤكداً حرص وزارة الداخلية الدائم على مد جسور التواصل والتعاون مع الأجهزة الأمنية الأفريقية الشقيقة، إنطلاقاً من إيمان كامل بأهمية دعم رسالة الأمن والإستقرار فى كافة دول القارة، كما إستعرض الوزير خلال اللقاء إستراتيجية الوزارة الحالية وما لحقها من تطوير فى كافة المجالات المتصلة بمكافحة الإرهاب والجريمة الجنائية، بالإضافة لتحديث المنظومة التدريبية وفقاً للمستجدات والمتغيرات الأمنية، كما أكد خلال اللقاء على إستعداد الوزارة لتقديم الدعم الفنى والتدريبى للجانب القمرى فى كافة المجالات الشرطية المطلوبة، فى إطار الحرص على تعزيز آليات تبادل الخبرات مع الأشقاء الأفارقة، وما توليه الدولة المصرية وقيادتها السياسية من إهتمام بالغ بالإنفتاح والتعاون مع دول القارة.

فى نهاية اللقاء قام الوزيران بالتوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارتى الداخلية فى البلدين تضمنت تفعيل أطر التعاون الثنائى فى عدد من المجالات الأمنية المُتخصصة، ورفع مستوى التنسيق المشترك بين الجانبين .