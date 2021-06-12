شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء حارة ونشاط رياح.. تعرف على خريطة الظواهر الجوية حتى الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر
وفيما يلى خريطة الظواهر الجوية:
- يوم السبت 12 يونيو :
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وغرب البلاد وجنوب سيناء وجنوب البلاد
فرص أمطار على السواحل الغربية على فترات متقطعة.
- يوم الأحد 13 يونيو:
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد
- يوم الإثنين 14 يونيو:
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد
- يوم الثلاثاء 15 يونيو:
نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد
- يوم الأربعاء 16 يونيو:
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد
- يوم الخميس 17 يونيو :
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.