شكرا لقرائتكم خبر عن المعدات المصرية تواصل إزالة الأنقاض فى قطاع غزة لإعادة الإعمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل المعدات المصرية العمل فى غزة بكامل طاقتها لإزالة الأنقاض وركام المنازل المهدمة بقطاع غزة؛ لإعادة الإعمار مرة أخرى، وتسهم هذه المعدات والأطقم فى إزالة أنقاض المنازل المهدمة بالقطاع، لتهيئة المجال لبدء عملية إعادة الإعمار.

ودخلت المعدات المصرية، إلى قطاع غزة عن طريق معبر رفح، وبدأت بالفعل فى عملية إزالة الركام وأنقاض التى دمرها القصف الإسرائيلى، تمهيدا لعملية إعادة إعمار غزة.

وكانت مصر قد توسطت بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل من أجل وقف إطلاق النار الذى دخل حيز التنفيذ فى قطاع غزة 21 مايو الماضى، كما أرسلت مصر وفدين أمنيين فى وقت لاحق إلى قطاع غزة وإسرائيل من أجل تثبيت وقف إطلاق النار.

وفى السياق ذاته، نظمت بعثة الهجرة الدولية فى مصر بالتعاون مع الهلال الأحمر المصرى، مبادرة تبرعات لأدوات طبية، بالإضافة إلى تبرعات عينية وغذائية لدعم الاستجابة الطارئة لأزمة الفئات المهاجرة والنازحة من غزة إلى مصر.

ودخلت المعدات المصرية، إلى قطاع غزة عن طريق معبر رفح، وبدأت بالفعل فى عملية إزالة الركام وأنقاض التى دمرها القصف الإسرائيلى، تمهيدا لبدء عملية إعادة إعمار غزة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجه بدخول معدات وأطقم هندسية مصرية إلى قطاع غزة من معبر رفح البرى، تمهيدًا لبدء إعادة إعمار قطاع غزة، بعد أن أعلن فى وقت سابق تخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة، وتسهم هذه المعدات والأطقم فى إزالة أنقاض المنازل المهدمة بالقطاع، لتهيئة المجال لبدء عملية إعادة الإعمار.

وفى السياق ذاته، قال السفير دياب اللوح سفير فلسطين فى القاهرة، أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لإعادة إعمار غزة قد ترجمت على أرض الواقع إلى أفعال، مشيرا إلى أن جولة رئيس المخابرات المصرية الوزير عباس كامل الأخيرة إلى فلسطين كان لها مردود كبير تجاه توحيد آليات إعادة الإعمار.