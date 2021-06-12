شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تستبدل تركيب قطارى 1203 و28 بعربات روسية جديدة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت هيئة السكة الحديد استبدال عربات قطارى 1203 و28 العاملين بخط القاهرة الإسكندرية بعربات روسية ذات تهوية ديناميكية بعدد 11 عربة لكل منهم على أن يبدأ التشغيل بالعربات الجديدة من اليوم السبت.



وأكدت هيئة السكة الحديد، أن استبدال عربات القطارات العادية بعربات جديدة يأتى في إطار حرص القيادة السياسية ووزارة النقل على التطوير الشامل لهيئة السكة الحديد وحرصا علي راحة جمهور الركاب.

واستقبلت هيئة السكة الحديد حتى الآن 407 عربات روسية ومجرية جديدة من صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة التى أبرمتها مع شركة ترانسماش الروسية الممثل للتحالف الروسى المجرى بقيمة الصفقة مليار و16 مليونا و50 ألف يورو.

والعربات الجديدة التى وصلت عربات درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية وصلت على دفعات شهرية بمتوسط 35 عربة شهريا وتم الدفع بها للعمل على الخطوط الرئيسية.

وصفقة الـ 1300 عربة جديدة للركاب تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.

