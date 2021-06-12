شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المحكمة الدستورية العليا: رعاية الرئيس لمؤتمر المحاكم الأفريقية "شرف كبير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار سعيد مرعي عمرو، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى للمؤتمر الذي تنظمه المحكمة الدستورية المصرية للمحاكم الدستورية والعليا الأفريقية، تعد شرفاً كبيراً، خاصةً في ضوء تأثيره الحيوي والملموس في تعزيز التعاون القضائي على المستوى القاري، وتنمية دوره الفاعل في مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية، لا سيما من خلال تكوين منظومة قارية للقضاة، وإطلاق منصة إلكترونية تحوي دساتير الدول المشتركة والأحكام الدستورية الصادرة في كل دولة، وكذلك إتاحة مساحة للحوار بين تلك المحاكم لتبادل الخبرات.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين في المؤتمر الخامس الذي تنظمه المحكمة الدستورية المصرية للمحاكم الدستورية والعليا الأفريقية، وذلك بحضور المستشار سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار الدكتور عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.