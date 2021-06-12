شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: مصر منارة الإسلام الوسطى ومستعدون لمساندة أفريقيا فى مكافحة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على استعداد مصر لمساندة الدول الأفريقية التي تعاني من ويلات ظاهرة الإرهاب ونقل تجربتها إليها، وذلك من منطلق المسئولية الأخلاقية والدينية الملقاة على عاتق مصر في هذا الإطار، والتي تحتم عليها تسخير إمكاناتها لمساعدة أشقائها الأفارقة في محنتها، وكذا كونها منارة للإسلام الوسطي المعتدل في العالم، ومن ثم دورها الأساسي لوأد محاولات الإساءة للدين الحنيف من خلال تلك الجرائم الإرهابية التي تؤثر بالسلب على مكانة الإسلام وتزعزع استقرار المفاهيم الدينية لدى الشعوب والشباب بوجهٍ خاص.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، السبت، رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين في المؤتمر الخامس الذي تنظمه المحكمة الدستورية المصرية للمحاكم الدستورية والعليا الأفريقية، وذلك بحضور المستشار سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار الدكتور عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.