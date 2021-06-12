شكرا لقرائتكم خبر عن حصيلة وفيات كورونا حول العالم تقترب من 4 ملايين والإصابات تتجاوز 175 مليونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقترب حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا من 4 ملايين شخص حول العالم، فيما تجاوز إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها منذ بداية تفشي الوباء 175 مليون إصابة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وتعد الولايات المتحدة الدولة الأولى بالعالم فى تسجيل الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، يأتى بعدها فى المركز الثانى عالميا دولة البرازيل، وحلت الهند فى المركز الثالث.

فيما سجلت فرنسا تراجعا ملموسا في مؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، حيث انخفض أمس الجمعة إلى مستوى 3871 حالة، وأعلنت وزارة الصحة التونسية أن مليونا و274 ألفا و840 شخصا تم تطعيمهم بالجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حتى أمس، وهو اليوم الـ(90) من الحملة الوطنية للتطعيم ضد الفيروس التاجي.