شكرا لقرائتكم خبر عن مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات الطيران الوافدة من مطار مالبينسا الإيطالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مكتب الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة بشرم الشيخ ، وإدارة مطار شرم الشيخ الدولى ، أولى رحلات الطيران الوافدة من مطار مالبينسا بمدينة ميلانو الإيطالية والرحلة تابعة لشركة Wizz Air والتى وصلت مطار شرم الشيخ الدولى اليوم ، وعلى متنها 100 سائح ، ومن المقرر أن تستمر بواقع رحلة أسبوعيًا حتى نهاية الشهر الحالي ، ثم رحلتين خلال شهر يوليو ، بحيث تكون الآخرى قادمة من مطار روما.

كان فى استقبال السائحين اللواء طيار نبيل الملاح مدير مطار شرم الشيخ ، الدكتور إسلام نبيل مدير مكتب هيئة تنشيط السياحة بشرم الشيخ ، والمهندس ياسر چاهين نائب مدير المطار ، ومحمد شفيق أخصائى سياحة بمكتب هيئة تنشيط السياحة، وطاقم فريق عمل العلاقات العامة بالمطار ، حيث تم الترحيب بالسائحين وتقديم الهدايا التذكارية لهم مع الالتزام بالإجراءات الوقائية و الاحترازية.



أحد السائحين الإيطاليين بعد تسليمه الهدايا



استقبال السائحين الإيطاليين بالهدايا بمطار شرم الشيخ



استقبال أولى الرحلات الايطالية بمطار شرم الشيخ



السائحين الايطاليين بمطار شرم الشيخ



الفوج الايطالى بمطار شرم الشيخ



تسليم الهدايا للسائحين الايطاليين



مدير هيئة تنشيط السياحة يستقبل أحد السائحات



مدير هيئة تنشيط السياحة يسلم الهدايا لأحد الأطفال الايطاليين