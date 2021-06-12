شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة السعودى: التطعيم ولو بجرعة واحدة شرط أساسى للحج هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور توفيق الربيعة، وزير الصحة السعودى، أن التطعيم ولو بجرعة واحدة شرط أساسي للحج هذا العام، مشيرا إلى أنه تم تحديد الأعمار والضوابط لضمان أمن وسلامة الحج هذا العام

وأضاف الوزير السعودى خلال مؤتمر صحفى للإعلان عن إجراءات موسم الحج 2021: "نتابع تطورات اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا ويمكن اعتماد لقاحات إضافية مستقبلا.. وتطعيم الحجاج والعاملين لضمان أمن وسلامة حج هذا العام".

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية، أعلنت قبل قليل، أنه تقرر قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هـ للمواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية فقط بإجمالي 60 ألف حاج، وذلك في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وظهور تحورات جديدة له، مشددة على ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء مناسك الحج خالية من الأمراض المزمنة، وأن تكون ضمن الفئات العمرية من (18 إلى 65 عاماً) للحاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين.