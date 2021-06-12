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وزير الصحة السعودى: التطعيم ولو بجرعة واحدة شرط أساسى للحج هذا العام

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القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور توفيق الربيعة، وزير الصحة السعودى، أن التطعيم ولو بجرعة واحدة شرط أساسي للحج هذا العام، مشيرا إلى أنه تم تحديد الأعمار والضوابط لضمان أمن وسلامة الحج هذا العام

وأضاف الوزير السعودى خلال مؤتمر صحفى للإعلان عن إجراءات موسم الحج 2021: "نتابع تطورات اللقاحات الخاصة بفيروس ويمكن اعتماد لقاحات إضافية مستقبلا.. وتطعيم الحجاج والعاملين لضمان أمن وسلامة حج هذا العام".

وكانت وزارة الحج والعمرة ، أعلنت قبل قليل، أنه تقرر قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هـ  للمواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية فقط بإجمالي 60 ألف حاج، وذلك في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة (كوفيد 19) وظهور تحورات جديدة له، مشددة على ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء مناسك الحج خالية من الأمراض المزمنة، وأن تكون ضمن الفئات العمرية من (18 إلى 65 عاماً) للحاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين.  

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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