شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. وزير المالية: 30.6% من الموازنة الجديدة لتحسين معيشة المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها:

مطار القاهرة الدولى ضمن القائمة الدولية للسفر الصحى الآمن.. فيديو

عززت المطارات المصرية من مواقعها ضمن المطارات الدولية المعتمدة للسفر الصحي الآمن بالمجلس الدولي للمطارات، ما يعد اعترافاً دولياً بفاعلية التدابير والإجراءات الاحترازية التي تطبقها المطارات المصرية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، ومدى الالتزام بتطبيق أفضل معايير الصحة والسلامة، الأمر الذي يبعث برسالة طمأنة لجميع المسافرين على مستوى العالم وأطقم وممثلي شركات الطيران بأن مطار القاهرة والمطارات المصرية آمنة صحياً وجاهزة لاستقبال الحركة الجوية بما يتوافق مع المعايير الدولية.

وزير الإسكان يوجه بسرعة البت فى طلبات التصالح والتيسير على المواطنين

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً، لمتابعة موقف البت في طلبات التصالح على مخالفات البناء فى المدن الجديدة، والتى تم تقديمها طبقا لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعدد من رؤساء أجهزة المدن الجديدة.

وزير القوى العاملة: نسعى لتدشين مليون مشروع صغير للقضاء على البطالة

نشرت وزارة القوى العاملة، تفاصيل الاجتماع الذى عقده الوزير محمد سعفان، مع وفد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن التنسيقية، قبل يومين، لمناقشة وبحث مجالات عمل الوزارة وما توفره الدولة المصرية للمواطن المصرى من خدمات، بحضور نشوى الشريف عضو مجلس النواب، ومؤمن سيد، ومها سليمان عضوا تنسيقية شباب الأحزاب، وأحمد مشعل، أمين سر لجنة القوى العاملة بالتنسيقية، وعلاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ، وأكمل نجاتي، ومحمد عزمي، وراجية الفقي، ونهى زكى أعضاء مجلس الشيوخ.

وزير الاستثمار التنزانى: مصر من أكبر 10 شركاء اقتصاديين لبلادنا فى أفريقيا

قال وزير الاستثمار فى تنزانيا جيفرى موامبى، إن مصر من أكبر 10 شركاء اقتصاديين لبلاده فى أفريقيا، لافتا أن مصر دولة متقدمة فى معدلات الاستثمار ومستوى وخبرات التصنيع، فضلا عن إدارة رأس المال والسياسات النقدية.

منظومة الشكاوى الحكومية تنجح فى رد المستحقات المالية لعدد من المواطنين

نجحت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء فى التعامل مع ما ورد من شكاوى المواطنين مؤخراً، والمتعلقة بتأخر الحصول على مستحقاتهم المالية لدى بعض الجهات، وجاء ذلك فى إطار التعاون والتنسيق المستمر بين مختلف الجهات للعمل على سرعة حل وإزالة أسباب الشكاوى، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة الاستجابة والبت فى شكاوى واستغاثات والطلبات الواردة من المواطنين.

وزير المالية: 30.6% من الموازنة الجديدة لتحسين المعيشة و27.3% لبناء الإنسان

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم تخصيص 30.6٪ من مخصصات موازنة البرامج والأداء للعام المالى المقبل لمشروعات تحسين مستوى معيشة المواطنين، و27.3٪ لبناء الإنسان، و31.3٪ لتحقيق التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى؛ باعتبار ذلك من أهم الأهداف الاستراتيجية لبرنامج عمل الحكومة، لافتًا إلى أن موازنة البرامج والأداء تستهدف سرعة ودقة الإنجاز والارتقاء بالأداء الحكومى، وتضمن توحيد الجهود فى الأنشطة المتشابهة بمختلف القطاعات وربط برامج الوزارات والجهات بأهداف الحكومة؛ حيث إنها تُعد إحدى أدوات الإصلاح الاقتصادى لتنفيذ «رؤية مصر 2030» وتحقيق التنمية المستدامة بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ على النحو الذى يُسهم فى رفع كفاءة الإنفاق العام وضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، والاعتمادات المالية لمختلف الجهات الموازنية.

وزيرة التجارة والصناعة: نعمل على دعم تكلفة الشحن لأفريقيا وسوق القارة "واعد"

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن مصر تعمل على تيسير سبل التجارة بين الدول الأفريقية، وإنها من أوائل الدول التى وقعت والتزمت باتفاقية التجارة الأفريقية الحرة، لاستغلال الموارد، ونعمل أيضًا على توحيد الموصفات والمقاييس بين دول القارة.

وزير الطيران: نسعى لربط مصر بكل الدول الأفريقية وفتح مسارات جديدة مع القارة

قال الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، إن الوزارة تعمل على ربط مصر بكافة دول القارة الأفريقية وفتح مسارات جديدة مع كافة دول القارة، مشيرًا إلى توقيع العديد من الشراكات خلال الفترة الماضية مع عدد من الدول الأفريقية.

حصيلة وفيات كورونا حول العالم تقترب من 4 ملايين والإصابات تتجاوز 175 مليونا

تقترب حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا من 4 ملايين شخص حول العالم، فيما تجاوز إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها منذ بداية تفشي الوباء 175 مليون إصابة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

السكة الحديد تستبدل تركيب قطارى 1203 و28 بعربات روسية جديدة اليوم

قررت هيئة السكة الحديد استبدال عربات قطارى 1203 و28 العاملين بخط القاهرة الإسكندرية بعربات روسية ذات تهوية ديناميكية بعدد 11 عربة لكل منهم على أن يبدأ التشغيل بالعربات الجديدة من اليوم السبت.

طقس شديد الحرارة اليوم جنوب البلاد.. والعظمى بالقاهرة 35 وأسوان 46 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، طقسا حارً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وطقسا معتدلا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

التعليم: ضوابط إجابة الثانوية فى البابل شيت للتدريب عليها بالامتحان التجريبى

أكد الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، أنه يتم إعداد مواصفات البابل شيت وضوابط الإجابة فى كراسة البابل شئت لامتحانات الثانوية العامة، موضحا أنه سيتم إعلان مواصفات وضوابط وآلية الإجابة عن الأسئلة فى البابل شيت للامتحان التجريبى الثانوية العامة الذى يعقد يوم 21 يونيو الجارى، موضحا أنه سيتم وضع التعليمات الخاصة بالإجابة عن الأسئلة فى ظهر كراسة البابل شيت للامتحان التجريبى، ويجب على الطالب الاطلاع عليها جيدا.

السعودية : تحديد الحج بـ60 ألفا فقط من المواطنين والمقيمين بالمملكة بسبب كورونا

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية أنه تقرر قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هـ للمواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية فقط بإجمالي 60 ألف حاج، وذلك في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وظهور تحورات جديدة له، مشددة على ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء مناسك الحج خالية من الأمراض المزمنة، وأن تكون ضمن الفئات العمرية من (18 إلى 65 عاماً) للحاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين، بحسب " واس".

التعليم توضح أهمية إجابة طلاب الثانوية على التابلت.. اعرف التفاصيل

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أهمية رصد وإجابة الطالب عن أسئلة الامتحانات فى التابلت، مشيرة إلى أن الطالب الذى يصعب قراءة وتصحيح سؤال فى البابل شيت له سيكون المرجع الثانى لمقدرى الدرجات هو التابلت، ومن ثم فى حالة عدم وضع الطالب الإجابات على التابلت سيفقد درجة السؤال، مشيرة إلى أن وضع الإجابات على التابلت حماية لحق الطالب فى درجة الامتحان.