شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تضبط قضايا اختلاس واحتيال بقيمة مليار جنيه خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق.

واستهدفت الداخلية البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية"، (السحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (597) متهما، وبحوزتهم (22 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 19 سلاح أبيض).

وتمكنت الجهود فى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من ضبط (243) عنصرا إجراميا شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط –الغربية – السويس - الدقهلية – قنا - كفرالشيخ - المنيا – الشرقية - سوهاج – الأقصر - المنوفية - دمياط – الإسماعيلية - بورسعيد)، وبحوزتهم (164 قطعة سلاح نارى – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – كميات من المواد المخدرة المتنوعة) وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق اتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها (قتل – سلاح - مخدرات – سرقة)، وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

وتمكنت مكافحة المخدرات من ضبط (1328) قضية اتجار فى المواد المخدرة، وضبط خلالها (1443) متهما، وبحوزتهم كمية من نبات الحشيش المخدر، وزنت (205٫133 كيلو جرام)، وكمية من مخدر البانجو، وزنت (1011٫533 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين، وزنت (34٫479 كيلو جرام).

ونجحت الجهود فى ضبط كمية من مخدر الأستروكس، وزنت (24٫558 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الأفيون، وزنت (827 جراما)، وكمية من مخدر الفودو، وزنت (730 جراما)، و(67,172) قرص مخدر مختلف الأنواع.

ونجحت الجهود فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة فى ضبط (783) قطعة سلاح نارى أبرزها (رشاش - 89 بندقية آلية – 38 مسدس – 143 بندقية غير مششخنة – 512 فرد محلى – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة – 100 خزينة - 1256 قطعة سلاح أبيض)، وضبط (4) ورش لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلهم (3 مسدسات - 19 بندقية غير مششخنة - 3 فرد محلى - 2 بندقية ضغط هواء - أجزاء وأدوات التصنيع – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة).

وأثمرت الجهود فى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة فى ضبط (8) تشكيلات عصابية، ضموا (21) متهمًا، ارتكبوا (70) حادث سرقة متنوع، وضبط (42) قضية أحداث، وإعادة (سيارة) مُبلغ بسرقتها، وكشف غموض (77) حادثا متنوعا أبرزهم (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة) وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (110) متهمين.

وتمكنت الجهود فى مجال تنفيذ الأحكام من تنفيذ (446441) حكم قضائى، بإجمالى (40286) متهما، بينها (1800) حكم جناية، و(164434) حكم حبس، و(217342) حكم غرامة، و(62865) مخالفة.

ووجه قطاع الأمن الاقتصادى حملات مكبرة، حيث شنت شرطة التموين حملة أسفرت عن ضبط (8961 قضية تموينية متنوعة)، بينها ضبط (168) قضية أسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت (34753 أسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم (4,691,655 جنيه، وضبط (6) قضايا مواد بترولية، بمضبوطات بلغت (84500 لتر) لبيعها فى السوق السوداء، وضبط (8787) قضية سلع غذائية وتموينية، بمضبوطات وزنت (1060٫124) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، أبرزها ضبط (364) قضية سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، بمضبوطات وزنت (239٫002) طن، وكذا ضبط (108) قضايا بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت (43٫503) طن.

وتمكنت شرطة الكهرباء من ضبط (82726) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (72٫293٫876) جنيه.

ونجحت شرطة النقل والمواصلات فى ضبط (1519) قضية متنوعة، أبرزها جرائم (سرقات عامة- حيازة أسلحة نارية وذخائر- سلاح أبيض - أموال عامة – حيازة مواد مخدرة)، فيما نجحت مباحث المصنفات: فى مجال ضبط قضايا المصنفات ضبط (277) قضية فى مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية فى ضبط (146) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات ضبط خلالها (كروت فك شفرة – أجهزة "حاسب إلى – وحدة معالجة – مايك صوت وفلتر – سماعة أذن)، وكذا (131) قضية فى مجال جرائم المطبوعات ضبط خلالها (عدد من الأغلفة والكتب المقلدة والمنسوخة بدون تصريح).

وتمكنت شرطة المسطحات المائية من ضبط (722) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - مراكب مخالفة - غزل مخالف - جوابى مخالفة)، وكذا ضبط (1335) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، (180) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف (التعدى بالردم )، (179) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، (104) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية، تأمين (404) لنش سياحى، وفى مجال أمن الموانئ تم ضبط (10) قضايا تهريب (بضائع– مستحضرات تجميل)، وكذا (92) قضية متنوعة من أبرزها (دخول الدائرة الجمركية - نصب)، وفى مجال الأمن السياحى تم ضبط (2512) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (حيازة آثار - حفر وتنقيب عن الآثار).

وأسفرت الجهود فى مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة عن ضبط (1404) قضايا فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة أبرزها (165) قضية ضرائب عامة، (190) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (75) قضية فى مجال الجمارك، (4) قضايا فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، (199) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، تنفيذ (483) حكما قضائيا، (265) قضية تحرى مدين ولجان فحص، وكذا ضبط (14) قضية فى مجال مكافحة جرائم (الإتجار فى النقد الأجنبى – التحويلات المالية غير المشروعة - توظيف الأموال – تسوق شبكى)، (9) قضايا فى مجالات (اختلاس المال العام – احتيال مصرفى – احتيال عبر الإنترنت - غسل أموال - كسب غير مشروع)، بقيمة إجمالية بلغت (1,316,745,306 جنيه)، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.

وتمكنت الجهود فى مجال ضبط المخالفات المرورية من ضبط (253744) مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها (40280 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 5713 موقفا عشوائيا)، كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على المرور على عدد (210) مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (418) من سائقى حافلات المدارس، وتبين إيجابية عدد (7) حالات، وفحص (630) مركبة تبين مخالفة (109) مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (5238) من قائدى المركبات بالطرق س، وتبين إيجابية عدد (334) سائق منهم، وفى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك أسفرت الجهود عن ضبط (9) قضايا بإجمالى (12) متهما، بمضبوطات بلغت (طن و35 كيلو جرام).

وأثمرت الجهود فى مجال الحد من انتشار فيروس (كورونا) عن ضبط (6850) قضية تموينية متنوعة، وضبط (1936) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، بمضبوطات بلغت (15233) أرجيلة، وغلق (8418) محلا مخالفا لمواعيد الغلق، وضبط عدد (101497) شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (101069) شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال (428) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.