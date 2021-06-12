لتسهيل حركة الانتقال.. "الطيران المدني": شراكات استراتيجية مع الدول الإفريقية لمواجهة التغيرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

قال الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، إن الوزارة قامت بعقد شراكات استراتيجية مع بعض الدول الإفريقية، والتي تضمنت توقيع مذكرات تفاهم لتسهيل حركة الانتقال بين الدول الإفريقية، والربط بينها وبين دول أوروبا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية.

وأضاف منار أنه تم توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية مع بعض الدول الإفريقية الشقيقة (السودان وجنوب السودان وليبيا وغانا) في مجالات وأنشطة النقل الجوي المختلفة؛ ومنها نقل الركاب والبضائع والصيانة والتدريب.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الطيران المدني، اليوم السبت، في المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الإفريقية "التكامل من أجل النمو"، والذي يقام تحت رعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمدينة شرم الشيخ، في الفترة من 11 إلى 14 يونيو الجاري.

وتابع منار بأن القارة الإفريقية تتمتع بمقومات طبيعية متميزة وعديدة، توفر ركائز أساسية لدعم التنمية الاقتصادية، وتنويع مجالات الاستثمار؛ إلا أن هناك معوقات وتحديات كثيرة تواجه القارة على مستوى صناعة النقل الجوي، ومن الضروري السعي نحو التغلب على تلك المعوقات من خلال وضع خطة عمل تحقق الارتقاء بمستوى صناعة النقل الجوي بالقارة السمراء، وتعمق التعاون المشترك بين دول القارة من أجل تحفيز الاستثمار في مجال الطيران المدني، وإطلاق المبادرات المشتركة لتشجيع الحركة الجوية البينية وتيسير إجراءات الدخول والخروج، وكذلك الاهتمام بتحديث البنية التحتية للمطارات، وتطوير نظم الملاحة الجوية والمراقبة الجوية، والعمل على تحديد شبكة مسارات للحركة الجوية أكثر مرونة وكفاءة، تسمح بتخفيض المسافة والوقت لرحلات الطيران، والبحث في قضايا الطيران المدني المختلفة والأنظمة الرقمية التي تسهم في توفير الجهد والمال.

وأكد منار ضرورة استخدام التكنولوجيا الحديثة؛ لمواجهة تداعيات التغيرات المتلاحقة على الساحة الدولية والإقليمية ومسايرة المبادرات الصادرة عن "الإيكاو" و"الأياتا"، في ما يتعلق بميكنة عمليات التشغيل والإجراءات، وإعطاء الأولوية للملفات المتعلقة بتحقيق السلامة والأمن والحفاظ على البيئة.

وأشار الوزير إلى أهمية الارتقاء بالعنصر البشري، وتأهيل العمالة المدربة بجميع قطاعات الطيران المدني، وذلك عن طريق تنميط وتدقيق عمليات الاختيار وتكثيف التدريب وإعطاء الفرص للعناصر الواعدة للإبداع، وإعداد الشباب إعدادًا جيدًا يؤهلهم لقيادة قطاع الطيران المدني في المستقبل.