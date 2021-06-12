يسع 4000 سيارة.. أول صور لسوق السيارات الجديد بطريق السخنة "تصميمات"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تستعد محافظة القاهرة للانتهاء من إنشاء سوق السيارات الجديد بطريق السخنة من أجل حل مشكلة التكدس والاختناقات المرورية.

وبحسب ما نشرته صفحة محافظة القاهرة على فيسبوك، تبلغ مساحة مجمع السيارات الجديد 57 فدانا، ويسع حوالي 4000 سيارة، ويتضمن مجموعة من المعارض والساحات.

كما يشمل المجمع السيارات الجديدة والمستعملة ويحتوي على مراكز للصيانة والفحص و مزود بمجموعة متنوعة من الخدمات الخاصة بالعاملين كالكافيهات والاستراحات.

يهدف مجمع السيارات الجديد إلى تخفيف الضغط عن شوارع حي شرق مدينة نصر الذي طالما عانى من كابوس "سوق السيارات" الذي احتل الحي أيام الجمعة والأحد فأصبح الانتقال من وإلى الحي أمرا صعبا للغاية.

سوق السيارات الجديد بطريق السخنة مزود بوحدات للإطفاء والمرور والإسعاف، ويشمل مسجد يسع 250 مصل، ويحتوي على 6 ساحات انتظار سيارات، وشبكة طرق داخلية مزدوجة بإجمالي أطوال 4 كم، و4 حارات مرورية لكل اتجاه، بالإضافة إلى بوابة لتحصيل الرسوم، ومبنى الإدارة الذي يشمل مجموعة من المكاتب الإدارية ومبنى للحماية المدنية و5 دورات مياه،وبوابة خروج للطوارئ.