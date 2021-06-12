حرقته حيا.. تجديد حبس المتهمة بقتل والدها ببولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

جدد قاضي المعارضات بجنوب الجيزة، حبس المتهمة بقتل والدها حرقا، بعد تعديه عليها جنسياً ببولاق الدكرور بالجيزة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغًا، يفيد بالعثور على جثمان مواطن، يبلغ من العمر 40 عامًا، داخل شقته بدائرة القسم متفحمة داخل غرفة نومه.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لموقع الحادث، والمعاينة الأولية تبين نشوب الحريق بسرير غرفة النوم، وتفحم قاطن الشقة 36 عامًا، حيث كان مستغرقًا بالنوم، وأثناء الحريق شوهدت ابنته 14 سنة معها حقيبة بها ملابسه، وبضبطها اعترفت أنها سكبت الجاز وأشعلت النيران في والدها بسبب تعديه عليها جنسيًا وجسديًا.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي وقت سابق، كشفت جهات التحقيق، أن الطفلة كانت تشاهد إلى الأفلام الهندية، ثم خطر في بالها فكرة قتل والدها عن طريق سكب الغاز عليه وإشعال النيران به، لكي لا يعاود التعدي عليها جنسياً مرة أخرى.

وشهدت منطقة بولاق الدكرور جريمة قتل مؤسفة عندما اشعلت طفلة النيران في والدها وقتلته حيا انتقاما منه لتعديه عليها جنسيا حسب أقوالها.

تلقى اللواء محمد عبد التواب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بلاغًا من العميد وائل الجابري مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، يفيد بالعثور على جثمان مواطن، 36 عامًا، داخل شقته بدائرة القسم متفحمة تمامًا داخل غرفة نومه.

وذكر البلاغ أن الحادث وقع في منطقة صفط اللبن، حيث انتقلت قوة من القسم برئاسة المقدم محمد طبلية رئيس مباحث بولاق الدكرور الي مسرح الواقعة وتبين من الفحص نشوب الحريق بسرير بغرفة نوم، وتفحم قاطن الشقة 36 عامًا حين كان مستغرقًا بالنوم.

وكشفت التحريات بقيادة العميد طارق حمزة رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة أنه أثناء الحريق شوهدت ابنة المتوفى 13 سنة تنصرف بحقيبة بها ملابسها، فألقت قوة امنية القبض علبها وبمواجهتها اعترفت أنها سكبت الجاز وأشعلت النيران في والدها بسبب تعديه الجنسي والجسدي عليها أمس، وتولت النيابة العامة التحقيقات.