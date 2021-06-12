الحماية المدنية توضح.. كواليس نقل مريض وزنه 270 كيلو إلى المستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مهدي وعاطف سعيد:

زحام وأصوات دعاء ومحاولات للمساعدة جرت أمام منزل أحد المواطنين في منطقة شبرا الخيمة بينما ينهمك رجال الحماية المدنية في سعيهم لنقله إلى أقرب مستشفى رغم وزنه الذي يصل إلى 270 كيلو حتى يمكن إنقاذه من أزمة قلبية ألمت به، واقعة إنسانية تكللت بالنجاح يروي كواليسها لمصراوي العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية.

كان الرجل الستيني يجلس داخل غرفته بالدور الثالث قبل أن يشعر بوعكة صحية شديدة، على الفور تواصلت عائلته مع هيئة الإسعاف المصرية، انتظروا حتى جاء المسعفون، عندما صعدوا إلى البيت بدت الحيرة على وجوههم، هناك صعوبة بالغة في نقله بسبب وزنه، دارت الأسئلة على أفواه الجميع "قرروا وقتها إنها يلجأوا للحماية المدنية، واحنا لينا خبرة في المسألة دي، وبنتعامل كتير مع حالات مماثلة" كما يؤكد حرب لمصراوي.

لم تنتظر الأسرة كثيرا، الوضع الصحي للأب غير مطمئن، الوقت كالسيف مروره يقطع القلوب، أرسلوا بمناشدة عاجلة إلى رجال الدفاع المدني بمحافظة القليوبية، وعقب تلقي الإخطار بدقائق معدودة انطلقت سيارة مجهزة بسلم هيدروليكي رفقة قوات الحماية المدنية "اتحركنا في أسرع وقت عشان ننقذ صاحب الاستغاثة" اخترقت السيارة شوارع شبرا الخيمة قبل أن تصل إلى المكان المنشود غير أن مفاجأة غير سارة كانت في انتظارهم.

لم يتمكن رجال الحماية المدنية من دخول الشارع بسيارة السلم الهيدروليكي "اكتشفنا إن الشارع ضيق ومش هيسمح إن القوات تقوم بدورها" ويستحيل مع ذلك نقل المريض من الشرفة، ما العمل في تلك الحالة؟ الرجل يستغيث والمرض لا يرحم والوقت يداهمهم، لم يستسلم أبطال الدفاع المدني انطلقوا إلى العقار لمعاينته من الداخل في لحظات "فوجئنا إن عرض السلم صغير جدا" زادت الأمور صعوبة وصارت الحاجة ماسة لاستخدام خطة الطوارئ.

بتجهيزات خاصة داخل سيارة الحماية المدنية فضلا عن جهود أبناء المنطقة "عملنا سقالة حديد عشان نقدر ننقل بيها المريض" تعاهد رجال الدفاع المدني على نجاح المهمة، منحوا المريض رسائل الاطمئنان قبل وضعه على (السقالة) تبادلوا النظرات خلال حمله خطوة بخطوة لـ 3 طوابق، حُبست الأنفاس، الجميع يترقب، القلق يعصر القلوب غير أن التجربة تمت على خير عقب وصولهم إلى بوابة العقار ووضعه داخل عربة الإسعاف.

"الحمدلله ربنا كرمنا وحققنا المهمة، والمريض راح على مستشفى ناصر" جرى استقبال المريض لتلقي الاسعافات اللازمة وسط سعادة من رجال الحماية المدنية لتمكنهم من إنقاذ حياة ابن منطقة شبرا الخيمة، قبل أن يعودوا من جديدة لاستقبال بلاغات آخرى "دا دورنا، وعندنا رجالة على أعلى مستوى وخبرات كبيرة" فيما لا ينسى مدير الحماية المدنية بالقليوبية توجيه الشكر إلى الأهالي "دايما الناس في الأحياء الشعبية متعاونين وبيمدوا إيديهم بكل طرق المساعدة".