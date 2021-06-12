الأمن العام: ضبط 1443 تاجر مخدرات وتنفيذ 446 ألف حكم قضائي في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، في ضبط 1328قضية اتجار في المواد المخدرة ضمت 1443 متهم، وتنفيذ 446441 حكم قضائي.

وأثمرت جهود الأجهزة الأمنية خلال أسبوع الماضي، في مجال مكافحة المخدرات عن ضبط 1328 قضية إتجار في المواد المخدرة، خلالها على 1443 متهم، وفي مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك، ضبط 9 قضايا بإجمالي 12 متهمًا.. بمضبوطات بلغت (طن و 35 كيلو جرام).

وتحرير 253744 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 40280 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و5713 موقف عشوائي، والمرور على 210 مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ 418 من سائقي حافلات المدارس، وتبين إيجابية 7 حالات.

وفحص 630 مركبة تبين مخالفة 109 مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 5238 من قائدي المركبات بالطرق س، وتبين إيجابية عدد 334 سائق منهم.

وتم تنفيذ 446441 حكم قضائي، بإجمالي (40286) متهم، وجاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.