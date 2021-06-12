النقض.. تأييد السجن المشدد للمتهمين بمحاولة حرق قسمي الورديان ومينا البصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

قضت محكمة النقض برفض الطعون المقدمة من 4 متهمين، في قضية اقتحام قسمي شرطة الورديان ومينا البصل وتأييد الأحكام الصادرة ضدهم.

كانت محكمة جنايات الإسكندرية أصدرت حكما بمعاقبة 4 متهمين بالسجن المشدد عشر سنوات، ووضعهم تحت المراقبة لمدة خمس سنوات بعد ذلك، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، وحيازة مفرقعات، والتجمهر وتنظيم تظاهرات غير سلمية بالمخالفة للقانون، والاعتداء على منشآة حكومية.

كما حاز المتهمون مواد تعتبر في حكم المفرقعات قبل الحصول على الترخيص، واستعملوا المفرقعات محل الاتهام بنية تخريب المباني المعدة للمصالح العامة "نقطة شرطة الورديان"، وشرعوا في التخريب العمدي لمباني عامة مخصصة لمصالح حكومية "مبنى شرطة الورديان"، حيث ألقوا عليها عبوات حارقة، تنفيذًا لغرض إرهابي لإحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى بينهم، ولكن خاب ظنهم حيث لم تصل العبوات إلى القسم.

كما أن المتهمين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف واستخدموها ضد المواطنين بدائرة قسم شرطة مينا البصل، بهدف ترويعهم، وخلق حالة من الفوضى، واشتركوا في التجمهر، وفي حيازتهم أسلحة نارية ومفرقعات أثناء تجمهرهم مع أخرين وعقب ثبوت أدلة الاتهام، وشهادة الشهود، أصدرت المحكمة حكمها سالف الذكر.