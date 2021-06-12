تأجيل محاكمة أحد عناصر 6 أبريل لاتهامه بالتظاهر في أحداث بولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الخامسة إرهاب، والمنعقدة بطرة، تأجيل محاكمة أحد عناصر 6 أبريل لاتهامه بالتظاهر مع آخرين سبق الحكم عليهم في القضية المقيدة برقم 21444 لسنة 2014 جنايات بولاق الدكرور، لجلسة 10 يوليو لحضور المتهم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وسعد الدين سرحان وسكرتارية أحمد مصطفي.

ووجهت النيابة العامة للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم العديد من التهم منها التجمهر والتظاهر وحيازة مواد مفرقعة، وإذاعة بيانات وأخبار كاذبة من شانها تكدير السلم والآمن العام.