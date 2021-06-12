الحكم على فتاة برد "الشبكة" قيمتها 80 ألف جنيه لخطيبها السابق بمصر الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

قضت محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اليوم السبت، بإلزام فتاة برد مصوغات ذهبية "شبكة" لخطيبها، بقيمة 60 ألف جنيه، وفقًا للفاتورة المرفقة في أوراق الدعوى المرفوعة من أحد الشباب.

رفضت المحكمة في الدعوى الفرعية كلمات الفتاة المتناقضة، وقبلت الاستماع للموضوع بشكل عام، وإلزام المدعى عليها في الدعوى، مصاريف وأتعاب محاماة.

كان "جاسر.ع"، (30 سنة)، أقام دعوى قضائية بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، حملت رقم 391 لسنة 2020، يطلب فيها استرداد الشبكة والهدايا من خطيبته السابقة وتدعى "ريماس. إ"،(22 سنة)، بعد فسخ الخطبة، ورفضها وأسرتها ردها، لعدم قبول اعتراضها على لون "الجرفطة" الخاصة بـ بدلة الزفاف.

وتبين من أوراق الدعوى أن الشبكة عبارة عن "خاتمين ذهب عيار 18 ودبلة وسلسلة، وأسورة، وتعليقة، وتوينز" قيمتها 60 ألف جنيه، إضافة إلى هدايا عبارة عن "ملابس، ومكنسة، وسجاد من خارج مصر بقيمة تبلغ 20 ألف .

وأوضح المدعي أن الهدايا قيمتها 20 ألف جنيه، وبذلك يبلغ إجمالي قيمة الذهب والهدايا مبلغ 80 ألف جنيه.

وكشفت أوراق الدعوى، أن طالب الدعوى قام بشرح كل التفاصيل امام المحكمة وهو اختلاف في الآراء بينهما لتدخل الأهل في كل صغيرة وكبيرة وعندما اتخذت قرار منفرد قامت بالاعتراض على شكل بدلة الزفاف و"الجرفطة"، التي أعجبتني، وعند محادثتها رفعت صوتها وقامت بطردي من منزلهم.