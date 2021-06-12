شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبيه يؤكد على سرعة تنفيذ المشروعاوت الجاري تنفيذها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، المشروعات الجاري العمل بها، وذلك لدفع الأعمال بأحياء غرب وشرق شبرا الخيمة والخصوص.

استهل المحافظ الجولة بتفقد أعمال ورفع كفاءة مجزر حي غرب شبرا الخيمة، حيث يقوم بتنفيذ أعمال التطوير جهاز تعمير القاهرة الكبرى، ويقع على مساحة 2850 متر2 ويخدم أهالي مدينة شبرا الخيمة، ويستوعب أكثر من 100 رأس يوميا، وسيتم الإنتهاء من أعمال التسليم الإنشائية نهايه الشهر الجاري، ويتكون المجزر من 3 عنابر للذبح وثلاجة وخزان للمياه وخزان للصرف، مؤكدا أن الهدف من أعمال التطوير هو الحفاظ على صحة المواطن من خلال إنتاج لحوم صحية وآمنة لا تتسبب في نقل الأمراض وتوفير لحوم حمراء ذات جودة عالية.

ووجه المحافظ الشركة المنفذة بالإلتزام بالمواعيد المحددة لتسليم المجزر من خلال مضاعفة ساعات العمل بالموقع، والإلتزام بالمواصفات القياسية والأكواد المحددة طبقا للاشتراطات المحددة هندسيا وقانونيا.

كما تفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة كوبري ميت نما، حيث يبلغ عرض الكوبري 10متر بتكلفة 13.5مليون جنيه، موجها بوضع صناديق للقمامة.

كما تابع «الهجان»، أعمال إزالة المباني المتعارضة مع المشروع القومي لتوسعة الطريق الدائري بنطاق محافظة القليوبية بحي غرب وحي شرق ومدينة الخصوص، للوقوف على أى مستجدات وتذليل أي معوقات في الحال، حتى لا تتسبب فى أي تعطيل للخطة الموضوعة لذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات القومية الجارية، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال الإزالة للمساهمة في المشروع القومي لتوسعات الطريق الدائري.

واختتم المحافظ جولته بتفقد محور الخصوص والذي يربط محور الفريق العصار بالطريق الدائري، حيث يبدأ من نهاية كوبري المطرية مرورا بحي شرق شبرا الخيمة ومدينة الخصوص وصولا لنفق الرشاح أسفل الطريق الدائري بعرض ٥٠ متر والذي تنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مجها بإزالة المخلفات والإشغالات بنطاق المحور الجديد والمتمثلة في تراكمات القمامة وعدد من ساحات الانتظار غير المرخصة وعدد من الأكشاك، ويجري التنسيق مع شركات المرافق لتدعيم ورفع كفاءة شبكات المرافق قبل البدء في أعمال الرصف.

جاءت الجولة بحضور كل من الدكتور سمير نائب المحافط، واللواء طلعت منصور رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة، والدكتور بكر عبدالمنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة.