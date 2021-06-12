شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة ٧٧٩ ألف جنيه.. محافظ الشرقية يتابع أعمال تغطية مصرف وترعة بمركز أولاد صقر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، مع المحاسب صلاح منصور رئيس مركز ومدينة كفر صقر ، انتظام سير أعمال تغطية مصرف أبو ياسين بطول٣٥٠ متر وترعة حموريه بطول ٣٤ متر بتكلفه ٧٧٩ ألف جنيها، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لانتظام سير الأعمال بالمشروعات التنموية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة، للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أوضح المحافظ أن الهدف من تغطية الترع والمصارف داخل المناطق السكنية ، هو الحفاظ على البيئة وصحة وسلامة المواطنين ، والإرتقاء بالمستوى الحضاري والمعيشي لهم، ومكافحة التلوث المائي من خلال منع وجود تجمعات قمامة بالترع والمصارف داخل المناطق السكنية ، وذلك بالتنسيق مع مديرية الري والموارد المائية بالمحافظة.