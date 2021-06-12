شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه سوهاج»: قطع المياه عن مدينة البلينا 5 ساعات للقيام بأعمال الصيانة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء مهندس حسن محمود عبدالغنى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، عن قطع المياه عن مدينة البلينا وذلك في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم السبت وحتى الثالثة من صباح الأحد ١٣ من نفس الشهر، ولمدة ٥ ساعات لإجراء أعمال الصيانة الدورية بمحطة مياه شرب البلينا السطحية.

وأهابت الشركة- في بيان لها – بالمواطنين، وأصحاب المخابز، ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات، بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم من المياه النقية خلال تلك الفترة.