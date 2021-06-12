شكرا لقرائتكم خبر عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني .. ضبط 5 حالات غش بجامعة جنوب الوادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي إحالة 5 حالات غش من طلاب الجامعة، لمجلس التأديب لضبطهم متلبسين بالغش، أثناء أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، لاستخدامهم وسائل الغش المختلفة من ورق خارجي ومساطر واستخدام سماعات الهاتف المحمول.

وأضاف رئيس الجامعة أن الامتحانات بكليات الجامعة وفرعها بالغردقة سجلت هدوءاً ملحوظا حيث تم تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وإن حالات الغش جاءت كالتالى 4 حالات بكلية الحقوق وحالة واحدة بكلية التجارة.