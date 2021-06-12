شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة ترد نقيب الفلاحين : لا وجود لأزمة أسمدة في المنيا والمخزون يكفي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مزارعين في المنيا، تضررهم من ارتفاع أسعار الأسمدة الازوتية بالسوق السوداء ل 300 جنية بدلا من 165 جنية، للشكارة، بسبب التوسع في الزراعات الإضافية، والصحراوية، خلال فصلي الصيف والشتاء .

وقال الحاج محمد أبوالمجد، ورفعت محمود، مزارعين بالمحافظة، ارتفعت أسعار الأسمدة الزراعية الازوتية، إلى 300 جنية للشكارة، بدلا من 165 جنية مدعم، سواء الازوتية أو اليوريا. مطالبين بالدفع بكميات إضافية، لحل المشكلة والقضاء على السوق السوداء .

وكشف الحاج حسين أبوصدام، نقيب عام الفلاحين عن وجود أزمة في نقص الأسمدة، وارتفاع أسعارها بالسوق السوداء في عدد من المدن والقرى، رغم قيام وزارة الزراعة بضخ كميات من الأسمدة لصرف حصص المزارعين. مطالبا بضخ كميات إضافية لحل الأزمة .

من جانبه نفي المهندس إسماعيل رضوان، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، وجود أزمة في عدم توافر الأسمدة داخل الجمعيات التعاونية الزراعية، مؤكد تواصل صرف مخصصات الأسمدة الازوتية للمحاصيل الصيفية للمزارعين بجميع مراكز المحافظة، بحصة 5 شكارة يوريا، و7 نترات لكل فدان. مؤكدا عدم وجود شكاوي بنقص وعدم صرف مخصصات الأسمدة .

وأضاف «رضوان»، تم صرف 32 ألف طن و128 طن، و700 كيلوجرام منذ بداية الموسم الصيفي للمزارعين بجميع مراكز المحافظة. مؤكدا صرف 50 طن لمدينة العدوه، و50 طن لقرية صنيم بمركز أبوقرقاص، و50 طن لقرية صندفا بمركز بني مزار، و50 طن لقرية دلجا بمركز دير مواس .