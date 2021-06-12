شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع الكشف الطبي علي 1150 حالة خلال قافلة طبية مجانية بنجع عزوز في دشنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت إدارة القوافل الطبية بمديرية الصحة والسكان بقنا، أعمال قافلتها الطبية المجانية متعددة التخصصات والتي تم تنفيذها بقرية نجع عزوز التابعة لمركز دشنا، وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد، في إطار مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

قافلة طبية مجانية بقنا

أوضح محافظ قنا، أن القافلة نجحت في توقيع الكشف الطبى على ١١٥٠ مواطن من اهالى القرية وذلك في ٧ تخصصات طبية بواقع «٢٧٩ أمراض باطنة، ٢٤١ طب أطفال، ٢٢٣ رمد، ٢٤٦ عظام، ١٥٩ أمراض جلدية، ١١١ جراحة، ٩٠ تنظيم الأسرة، ٤٧ أمراض النساء والتوليد»، فضلا عن إجراء فحوصات معملية لـ ٤١ حالة، مشيراً إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

قافلة طبية مجانية بقنا

و من جانبه قال الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية وضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد حضرهما ٩٥ مواطنا وسط تطبيق قواعد التباعد الإجتماعي.

و أضاف تاوضروس، انه بجانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل، بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة فإن القافلة تقوم ايضا بخدمات التوعية.