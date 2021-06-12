شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية ومحافظ بني سويف يتفقدان مجمع الخدمات الحكومية بقرية الحمام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أعمال مشروع انشاء مجمع الخدمات الحكومي بقرية الحمام التابعة لمركز ناصر ضمن برنامج تطوير الريف المصرى في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» .

شارك في التفقد الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ والدكتور هشام الهلباوي المشرف العام عَلِي برنامج تطوير الريف المصري وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية ومسؤولي حياة كريمة بالوزارة والمحافظة .

ومن جانبه أكد اللواء محمود شعراوى أن محافظة بني سويف تحظي بمكانة متميزة في هيكل الاستثمارات الحكومية في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترة من 2014 – 2021 وهناك اهتمام ملحوظ بتطوير المحافظة في كافة المجالات والقطاعات التي تهم المواطنين .

وأضاف اللواء محمود شعراوى أن الدولة استثمرت في المحافظة خلال تلك الفترة حوالي 102 مليار جنيه ويشمل ذلك مشروعات الطرق والكهرباء العملاقة ومياه الشرب والصرف الصحي ودعم التنمية الاقتصادية واستثمارات الإدارة المحلية وغيرها من القطاعات الحيوية .

وأوضح «شعراوى» أن استثمارات التنمية المحلية بالمحافظة بلغت حوالي 3 مليار جنيه خلال الـ٧ سنوات الماضية، حيث ساعدت هذه الاستثمارات في تخفيض معدلات الفقر في المحافظة وتحويلها لواحدة من أكثر المحافظات الواعدة في صعيد مصر كما أصبحت محافظة جاذبة للاستثمار.

وأكد وزير التنمية المحلية أن برنامج تطوير الريف المصرى «حياة كريمة» في مرحلته الأولى يستهدف مركزي ببا وناصر بمحافظة بنى سويف، ويضم المركزين 12 وحدة محلية قروية و54 قرية رئيسية بخلاف النجوع والكفور والتوابع، ويستفيد من تدخلات البرنامج خلال المرحلة الأولي قرابة 700 ألف مواطن بالقطاع الريفي بالمركزين

.

وأضاف اللواء محمود شعراوى أن المشروعات المخططة بالمركزين تغطي كافة قطاعات التنمية ( صرف صحي – مياه شرب- غاز طبيعي – اتصالات – تعليم – شباب- كهرباء – طرق- تبطين ترع – كباري – إنشاء مجمعات الخدمات )، لافتاً أنه بدأ بالفعل تنفيذ مشروعات الصرف الصحي والتعليم وتبطين الترع ومجمعات الخدمات ومياه الشرب بالمركزين .

وأوضح وزير التنمية المحلية أن الوزارة تدعم إنشاء 12 مجمع متكامل للخدمات بواقع مجمع واحد بكل وحدة محلية قروية، وتضم المجمعات كافة الخدمات الإجرائية التي يحتاجها المواطن ( بريد – وحدة محلية – وحدة تضامن اجتماعي – مكتب تموين – سجل مدني – شهر عقاري.. ألخ ) .

وأكد على ضرورة المتابعة المستمرة لمراحل تنفيذ مشروع تطوير الريف المصري وكذا تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على حياة وسلامة العمال المشاركين في الأعمال الإنشائية بالاضافة إلى معايير السلامة والصحة المهنية بمواقع المشروعات والالتزام بمعايير الجودة .

وأشار «شعراوي»، إلى أن الوزارة قامت بتنفيذ مشروع تحسين الخدمات العامة في مصر، بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي الألمانية من خلال توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التنمية المحلية ووكالة التعاون الدولي الألمانية، واستهدف المشروع تحسين أداء المحافظة فيما يخص مؤشرات تقرير أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي وأهمها تيسير تقديم الخدمات وفصل مقدم الخدمة عن متلقيها، مشيراً إلى أن هذا المشروع ساهم في تطوير 6 مراكز تكنولوجية لخدمة المواطنين بالمحافظة وتبسيط الإجراءات وحوكمتها وتدريب الكوادر البشرية وإعداد دليل مطور لتقديم الخدمات .

وأضاف اللواء شعراوى أن الوزارة قامت أيضا بتنفيذ مشروع تطوير القوي العاملة وتعزيز المهارات بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ويهدف إلى تعزيز برامج التنمية الإقتصادية المحلية ودعم الإنتاجية والتوظيف، ونجح المشروع في إعداد استراتيجية تنمية اقتصادية شاملة لمحافظة بني سويف، وتم عرضها على رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لتعميم الممارسات والمنهجيات المعتمدة في إعدادها .