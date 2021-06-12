شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يتفقد مشروع تبطين ترعة جبل أبوصير ببني سويف (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، السبت، أعمال مشروع تبطين ترعة جبل أبوصير بقرية الحمام ضمن الزيارة التي يقوم بها الوزير للمحافظة.

شارك في تفقد المشروع عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف، وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية بينهم الدكتور هشام الهلباوي المشرف العام على برنامج تطوير الريف المصري «حياة كريمة» والدكتور أحمد سعيد مدير الوحدة التنفيذية للمخلفات بالوزارة وعدد من قيادات المحافظة.

واستمع وزير التنمية المحلية والمحافظ إلى شرح حول مستجدات تنفيذ مشروع تبطين الترع بالقرية ونسب التنفيذ والأطوال والتكلفة، مطالبا بضرورة الإلتزام بالتوقيتات الزمنية لعملية التنفيذ.

وأكد وزير التنمية المحلية على أهمية المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع والذي أطلقه رئيس الجمهورية لتحقيق عدد كبير من المكاسب والعوائد للدولة والمواطنين.

وزير التنمية المحلية ومحافظ بني سويف يتابعان مشروع تبطين ترعة جبل أبوصير بقرية الحمام

وزير التنمية المحلية ومحافظ بني سويف يتابعان مشروع تبطين ترعة جبل أبوصير بقرية الحمام