شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القناة يتابع الامتحانات النظرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس أن اليوم هو بداية الأسبوع الثانى للامتحانات النظرية بالجامعة والتى تسير بشكل هادئ، موضحا التزام الجميع داخل الجامعة بتنفيذ الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجامعة طوال فترة الامتحانات حفاظا على سلامة الجميع.

وقام الدكتور أحمد زكي رئيس الجامعة يرافقه الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب صباح اليوم بجولة تفقدية لمتابعة سير الامتحانات داخل اللجان المختلفة ومتابعة دخول وخروج الطلاب من بوابات الجامعة المختلفة لمتابعة مدى تنفيذ الإجراءات الاحترازية من قياس درجات الحرارة والتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامة تلك التعليمات التي تنفذ بشكل منتظم طوال فترة الامتحانات.

وحرص نائب رئيس الجامعة على تفقد بعض اللجان الخاصة بكلية التمريض والاطمئنان على الحالات التي تؤدى الامتحان بها نظرا لظروفهم المرضية.