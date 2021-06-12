شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال سياحي متوسط لزيارة معبد الكرنك بمدينة الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدينة الأقصر، اليوم، وصول عدد من الحافلات السياحية، التي تقل عددا كبيرا من السياح، يتراوح عددهم بين 200 و300 سائح قادمة من مدينتي سفاجا والغردقة، في رحلات ما تسمي «رحلات اليوم الواحد»، وذلك للاستمتاع بزيارة الأماكن الأثرية والسياحية المختلفة بالمدينة، والتي استمرت اليوم السبت في استقبال زائريها من جنسيات مختلفة، وفق إجراءات احترازية ووقائية مشددة والالتزام الكامل بكافة الاجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا المستجد، والالتزام الكامل بارتداء الكمامات أثناء زيارة المقاصد الأثرية بمعبد الكرنك .

تصوير - رضوان ابو المجد

تصوير - رضوان ابو المجد

ومع ارتفاع درجات الحرارة ارتدى السياح أغطية الرأس بتنوع الأشكال والألوان بجانب التواجد أسفل التندات للحماية من أشعة الشمس والتى تشهد المدينة ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة .

تصوير - رضوان ابو المجد

تصوير - رضوان ابو المجد

وتضمنت برامج الزيارة، زيارة معابد والكرنك بالبر الشرقى، والتجول داخل مجموعة المعابد والاستمتاع بزيارة قدس الأقداس والجعران المقدس والبحيرة المقدسة وغيرها من المزارات التي يشتهر بها معبد الكرنك ولجأ السياح لوضع البرانيط والطرح والأقمشة فوق رؤوسهم للحماية من شدة الحرارة وتناول كميات كبيرة من المياه، بجانب زيارة باقى المزارات السياحية والأثرية الموضوعة في برنامج الرحلة .

تصوير - رضوان ابو المجد

من جانبه، قال الخبير السياحى محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، إن هذه الفترة تشهد إقبالا متوسطا من السياح الوافدين لزيارة مدن البحر الأحمر، والقدوم لزيارة المقاصد الأثرية المختلفة عن طريق رحلات اليوم الواحد، مما ساعد في عمل حراك في البيع والشراء للمحال التجارية والبازارات لبيع منتجاتها للسياح، موضحاً أن عودة الرحلات الروسية سيكون له مردود كبير في الفترة المقبلة لإنعاش الموسم السياحى المقبل وزيادة التدفقات من مختلف الأسواق للمساهمة في تنشيط السياحة ومشاهدة المشروعات السياحية والأثرية العملاقة التي تم افتتاحها خلال الأشهر الماضية .