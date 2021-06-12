شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الشرقية تناقش الخطة العلاجية لمواجهة حالات التسمم وخاصة أقراص الغلال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعا مع مديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والنموذجية بالمحافظة، عبر تقنية الفيديو كونفراس، بحضور الدكتور أحمد عمر مستشار، مديرية الشؤون الصحية لأقسام السموم وعلاج الإدمان، ورئيس وحدة السموم وعلاج الإدمان بجامعة الزقازيق.

تناول الإجتماع مناقشة الخطة العلاجية لمواجهة حالات التسمم، وخاصة التسمم الناتج عن فوسفيد الزنك، والمتعارف عليه بالأسواق بإسم «قرص الغلة» وأسبابه الكارثية، والذي يستخدم كمبيد حشري لحفظ البذور، وشدد وكيل الوزارة على مديري المستشفيات، بالتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لعلاج حالات السموم، والتأكيد على أهمية وسرعة إرسال الاحصائيات الخاصة بهذه الحالات بشكل دوري، نظراً لخطورة هذا المبيد على صحة الإنسان، والذي يؤدي إلى الوفاة بنسبة تصل من ٨٠ إلى ٩٠%.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن ظاهرة تعاطي هذا المبيد والمعروف باسم «قرص الغلة» أصبحت خطيرة بعد دخول أعداد كبيرة في الآونة الأخيرة بمختلف مستشفيات المحافظة، تعاني من أعراض مرضية تؤدي معظمها إلى الوفاة بسبب تناول قرص الغلة.

كما ناقش وكيل الوزارة مع مديري المستشفيات الإجراءات المتبعة لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، وخطة العمل اليومية، موجهاً بتطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بالأقسام الطبية بالمستشفيات، والاهتمام باعتماد مختلف الأقسام الطبية ضمن برنامج الزمالة المصرية.