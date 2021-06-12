شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تنظم ندوة توعوية بقنا لحظر استخدام البلاستيك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم فرع جهاز شؤون البيئة بقنا ندوة توعية بيئية بقرية الخرانقة بقوص لعدد 30 امرأة وفتاة من أهالي قرية الخرانقة، بهدف دمج المرأة في الحفاظ على البيئة بالمنزل، حيث تناولت الندوة مخاطر استخدام البلاستيك وتم استعراض البدائل الأخرى من الحقائب القماش والورق والأواني الفخارية، كما تم تعريف المشاركين بسبل التخلص الآمن من المخلفات الطبية الخطرة وذلك في ظل جائحة كورونا.

جاء ذلك في إطار الاحتفال بيوم البيئة العالمى الذي يقام هذا العام تحت شعار «استعادة النظام البيئى..من أجل الطبيعة».