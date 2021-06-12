شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 19 من العمال الزراعيين نتيجة انقلاب سيارة نقل في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 19 من العمال الزراعيين في حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالعمالة الزراعية على الطريق الصحراوي السريع بنطاق مركز وادي النطرون في محافظة البحيرة.

تلقى اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة إخطارًا من مركز شرطة وادي النطرون، بانقلاب سيارة نقل محملة بالعمالة الزراعية على طريق «القاهرة-الإسكندرية» الصحراوي السريع أمام قرية الشجاعة.

وأسفر الحادث عن إصابة 19 من ركاب السيارة من العمال الزراعيين وجميعهم مصابون بكدمات وسحجات واشتباه ما بعد الارتجاج.

والمصابون في الحادث هم: «صلاح .ك» ٥١ سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج، «عبده .ر» ٢٠ سنة، كدمات متفرقة بالجسم، «زكريا .ص» ٥٠ سنة، كدمات متفرقة بالجسم، و«عماد .ف» ٥٣ سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج، «عبدالعاطي .ف» 27 سنة، كدمات متفرقة بالجسم، و«صبحى .ع» ٥٧ سنة، كدمات بالجسم، و«خميس .أ» ٥٤ سنة، كدمات متفرقة بالجسم، و«محمود .م» ٢٠سنة، كدمات بالجسم، و«على .ع» ٣٥ سنة، كدمات متفرقة بالجسم، و«عيد .ف» ٣٠سنة، كدمات بالجسم، و«عادل .ع» ٣٢ سنة، كدمات متفرقة بالجسم، و«عيد .م» ٥١ سنة، كدمات متفرقة بالجسم، و«جمعة .ح» ٣٢ سنة، كدمات متفرقة بالجسم، و«على .ع» ٣٥ سنة، كدمات بالجسم، و«أحمد .ص» ٢٩ سنة، كدمات متفرقة بالجسم، و«حمادة .م» ٢٩ سنة، كدمات متفرقة بالجسم، و«ياسر .ع» ٤٥ سنة، كدمات متفرقة بالجسم، و«الشحات .ق» ٣٨ سنة، كدمات متفرقة بالجسم.

تم نقلهم إلى مستشفى وادي النطرون المركزي وجارٍ عمل الإسعافات الأولية اللازمة.