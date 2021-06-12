شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة في عيد الأضحى 2021 .. 9 أيام إجازة رسمية متواصلة (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

موعد الأضحى يتصدر محركات البحث على مواقع الإنترنت خلال الساعات الأخيرة، خاصة بعد أن أعلن المركز الفلكي السعودي عن موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات وهو الموعد الموحد بين مصر والسعودية حيث تتابع الدولتان معاً رؤية الهلال في يوم 29 ذو القعدة ليتم تحديد الموعد بدقة.

وتقرر أن يوم الاثنين 19 يوليو وقفة عرفات على أن يكون الثلاثاء 20 يوليو موعد عيد الأضحى ويستمر حتى يوم الخميس 22 يوليو.

ويذكر أن العاملين في القطاع الحكومي يحصلون على يومي الجمعة والسبت راحة أسبوعية، ويتبقى يوم الأحد فقط، هو يوم العمل الوحيد في أسبوع العيد، وهو ما قد يدفع الحكومة إلى إصدار قرار بضمه إلى أيام الإجازات كما حدث في السابق ليصبح عدد أيام الإجازات 9 أيام حتى يستفيد الموظفون بأكبر عدد من أيام الإجازة للسفر خلال أيام العيد.

«المصري اليوم» تواصل تقديم خدماتها للقراء والإجازات الرسمية المقررة في النصف الثاني من سنة 2021.

1- يوم الأربعاء 30 يونيو عيد ثورة 30 يونيو.

2- يوم الاثنين 19 يوليو وقفة عرفات.

3- يوم الثلاثاء 20 يوليو عيد الاضحى ويستمر لمدة 3 أيام.

4- يوم الجمعة 23 يوليو إجازة عيد الثورة.

5- يوم الإثنين 9 أغسطس رأس السنة الهجرية.

6- يوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021 عيد حرب 6 أكتوبر.

7- يوم الاثنين 18 أكتوبر عيد المولد النبوى، هو يوم الإجازة الأخير من الإجازات الرسمية المقررة لعام 2021.