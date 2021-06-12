شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة»: زراعة 1500 شجرة زيتون بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار الاحتفال بيوم البيئة العالمى الذي يقام هذا العام تحت شعار «استعادة النظام البيئى.. من أجل الطبيعة»، نفذت وزارة البيئة حملة للتشجير بمركز أبو حماد بالشرقية بحضور لفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، حيث تمت زراعة حوالى 1500 شجرة زيتون بعدد من المناطق بالمحافظة، وذلك ضمن أنشطة حملة اتحضر للأخضر لرفع الوعى البيئى وتفعيلاً لبروتوكول التعاون المبرم بين وزارة البيئة ومنظمات المجتمع المدنى ومبادرة هنجملها للتشجير.

كما قام فرع الشرقية بتنفيذ عدد من الندوات والحملات التوعوية بمراكز كل من منيا القمح، ههيا بالتنسيق والتعاون مع المحليات والشباب والرياضة بالشرقية حول أهمية استعادة الأنظمة الحيوية، وتم تقديم معلومات مبسطة حول يوم العالمي للبيئة وأهمية الاحتفال به، بالإضافة إلى تقديم شرح مبسط لمفهوم التنوع البيولوجي وأهميته ودور الإنسان في الحفاظ على الأنظمة الحيوية.