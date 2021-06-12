شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير شارع عبد الرحمن شكري بالضواحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن شارع عبدالرحمن شكرى يشهد أعمال تطوير على اعلي مستوي يتضمن أعمال جمالية ولمسات فنية تبدأ من تقاطع أسوان وعبدالرحمن شكرى، بالإضافة إلى زيادة معدلات الإضاءة وتركيب أعمدة إضاءة ديكورية جديدة كذلك عمل لاند سكيب متكامل للشارع بما يساهم في الارتقاء بالمظهر الجمالى والحضارى للمنطقة، وخلق محور مرورى على درجة كبيرة من الكفاءة، يحقق السيولة المرورية والانسايبة في حركة السيارات.

جاء ذلك خلال الجولة الميدانية لمحافظ بورسعيد لتفقد أعمال التطوير الجارية بشارع عبدالرحمن شكرى بحى الضواحى والذى يبدأ من محيط الأمن المركزى وحتى جراج المحافظة العمومى.

وأشار إلى أن محافظة بورسعيد تشهد خطة تطوير شاملة على درجة عالية، تتماشى مع التطورات والتنمية في مختلف المجالات، وتساهم في إحداث طفرة في مجال الطرق والنقل، لافتا أن حى الضواحى كان له النصيب الأكبر من مشروعات تطوير الطرق وخلق محاور مرورية جديدة توفر سهولة وانسابية الحركة وتربط بين كافة أحياء المحافظة.