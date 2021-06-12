شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق حملة شهر بدور في المنيا تحت شعار «احميها من الختان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق فرع المجلس القومي للمرأة بالتنسيق مع قومي للأمومة والطفلة بالمنيا، فعاليات حملة طرق الأبواب، في شهر بدور تحت شعار (احميها من الختان)، خلال شهر يونيه الجاري.

قالت الدكتورة منال أبوسمرة، مقرر فرع المنيا، بدأت الفعاليات بدورة تدريبية ل 50 رائدة ريفية، ومتطوعة، وواعظة، ومكرسة، وأعضاء لجان حماية الطفل، لرفع الوعي بالمعارف، والحقائق حول جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، (ختان الإناث)، والتدريب على رسائل الحملة، والمتضمنة التوعية بالعقوبات القانونية، لمرتكبي هذه الجريمة، تمهيدا للنزول لقرى الحملة، والتي انطلقت اليوم السبت 12يونيو الجارى، ولمدة 3 أيام لخلق رفض مجتمعي، للممارسات البالية الموروثة، بالإضافة إلى التعريف بالمخاطر الصحية، والنفسية لهذه الجريمة.

وأضافت «أبوسمرة» أن الحملة برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة في إطار جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، حيث تم التدريب لمدة يوم واحد، واعقبة انطلاق الرائدات لو المتطوعات والمكرسات والواعظات وأعضاء الفرع للقرى وتنفيذ الحملة في 11 قرية من قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة. بالمحافظة والتي تأتى تأكيدا لدور وأنشطة المجلس في دعم قضايا المرأة.

انطلاق شهر بدور في المنيا