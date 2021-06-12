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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رئيس مياه القناة: الانتهاء من تعقيم خزانات محطتي غرب النفق ومحمد عبده بالسويس

أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم السبت، الانتهاء من عملية تطهير وتعقيم الخزانات الأرضية بمحطة مياه محمد عبده، ومحطة مياه غرب النفق، بمحافظة السويس، وذلك بالتنسيق مع مديريات الصحة وقطاع المعامل لتوفير كوب ماء نظيف من أجل صحة المواطنين بقطاعات بورسعيد والإسماعيلية والسويس.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، إنه تم الانتهاء من عملية غسيل وتطهير وتعقيم خزانات محطة مياه محمد عبده بطاقة تصميمية 2500 م 3\ يوم، كما تم الانتهاء أيضاً من غسيل وتطهير خزانات محطة مياه غرب النفق بطاقة تصميمية 10000 م 3\ يوم، وذلك تحت أشراف مباشر من المهندس عمرو البلتاجي رئيس محطات قطاع السويس.

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، إلى ان تلك الأعمال تأتى ضمن الخطة الدورية المعدة لغسيل وتطهير وتعقيم المروقات والخزانات الأرضية بمحطات إنتاج المياه، والتى تعمل على تنقية المياه من الشوائب مثل الطمي، والرمل، والشوائب الأخرى، لضمان جودة المياه المنتجة من المحطة ، جنبا الى جنب مع خطة الغسيل الدورية والاستثنائية للشبكات والخزانات باستخدام أحدث الأجهزة المعملية لضمان جودة المياه ومطابقتها للمعايير القياسية.

وأضاف اللواء عصمت، انه غسيل خزانات المحطات والشبكات، يأتي فى اطار السعى الدائم لإنتاج كوب ماء نظيف بأعلى معايير الجودة، وتستمر الشركة فى أعمال الغسيل والتطهير للمروقات والخزانات الأرضية بجميع المحطات بالشركة وطبقا لخطة الشركة لغسيل وتطهير المروقات بكافة المحطات على مستوى محافظات اقليم القناة السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.