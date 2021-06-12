شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجمع اللغة العربية: ليس لدينا مطبعة حتى الآن.. ونهدف إلى رقمنته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور صلاح فضل، المفكر ورئيس مجمع اللغة العربية في القاهرة، عضو اللجنة العلمية بمركز أبوظبي للغة العربية، إن رئاسة مجمع اللغة العربية كان ورطة بالنسبة له، موضحاً أن المنصب جاء في ظروفاً شاقة، ولم يفكر فيه على الإطلاق، وكان مكتفياً بعضوية المجمع.

وأضاف «فضل» خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج المساء مع قصواء، والمذاع عبر قناة Ten، أنه يريد تقوية مجمع اللغة العربية، وتحويله لكي يكون إلكترونياً متماشياً مع العصر الحديث، ويعيده إلى عصره الذهبي عند رئاسته من قبل قادة الفكر والأدب قديما.

وأكمل الدكتور صلاح فضل، أنه كان يريد مواجهة بعض الأشياء الصغيرة، وهناك عدة مشروعات يجب أن يتم التفرغ لها، مؤكداً أن مجمع اللغة العربية من المباني القديمة ولا يوجد بها مطبعة حتى الآن، ويجب تحديث آلية الإنتاج العلمي، والبنية التحتية للمجمع.

وتابع صلاح فضل، أن ميزانية مجمع اللغة العربية لم تكن كافية، ولكنه وجد استجابة من المسئولين، كما أن الدولة دعمت المجمع وسيتم إقامة عدد من المشروعات الهامة به في الفترة المقبلة.

وأضاف صلاح فضل، إلى أنه يهدف إلى رقمنة مجمع اللغة العربية، وكسر الهوة بين المجتمع والمجمع، كما أنه سيعمل على قانون تنظيم حماية اللغة العربية، وكذلك قانون تنظيم المجمع، وهناك مشروعات ستغير من علاقة المجمع بالمجتمع.