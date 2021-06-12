شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يتابع سير العمل في تطوير شارع الشاحنات من اتجاه مدخل ٣٠ يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد جولاتة لمتابعة سير العمل في المشروعات التنموية والقومية والخدمية على ارض المحافظ حيث تفقد أعمال التطوير التي تتم بشارع الشاحنات من إنجاز مدخل محور ٣٠ يونيو بحي الضواحي رافقة خلالها العميد محمد بصلة مدير إدارة مرور بورسعيد ومسئولي حي الضواحي ومنطقة تعمير بورسعيد.

واشاد المحافظ خلال جولتة بمعدلات إنجاز الأعمال التي تتم بطول الشارع والتغير الكبير التي شهدة وهو مالمسة سكان المنطقة والمترددين على المكان.

وأكد محافظ بورسعيد أن تطوير شارع الشاحنات سيشمل أعمال تركيب أعمدة إضاءة ورصف الشوارع بأكملها على أعلى مستوى وتجميل الشارع بشكل حضارى يتناسب مع طبيعة المشروعات القومية بالمنطقة، ليصبح شارع الشاحنات من أكثر المحاور المرورية الهامة بحى الضواحى بعدما كان يشهد التكدس والاذدحام، وذلك في إطار ارتقاء المحافظة بحى الضواحى وتطوير العديد من المناطق، حيث قامت المحافظة برفع كفاءة العديد من الشوارع بالتوازى في مختلف مناطق حى الضواحى للمرة الأولى من نوعها، وذلك لمواكبة قطار التنمية الذي يسير بمحافظة بورسعيد في مختلف المجالات .

يذكر أن مخطط تطوير شارع الشاحنات يبدأ من شارع عزمي حتي شارع ٢٣ ديسمبر والربط على محور ٣٠ يونيو بطول حوالي ٤ كم، ويحتوى على شبكات صرف الأمطار، ويسير في اتجاهين، كل اتجاه أربع طرق وفق أحدث اساليب رصف الطرق.