شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يتابع أعمال إصلاح هبوط أرضي بطريق أبو الأخضر بالزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق، أعمال إصلاح الهبوط الأرضي بطريق أبوالأخضر، أمام عزبة البحر بنطاق مركز الزقازيق.

وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بسرعة حل مشاكل المواطنين لتخفيف العبء عن كاهلهم وتذليل كافة العقبات التي تواجههم في حياتهم اليومية، مؤكداً على تضافر الجهود للعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات، وتلبية إحتياجاتهم في المرافق والخدمات التي تمس حياتهم اليومية.

ومن جانبه قام نبيل فاروق ،رئيس مركز ومدينة الزقازيق، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، ومرور الشرقية، ومركز الشرطة، ومديرية الطرق بالشرقية، وري غرب الزقازيق، ونائب رئيس المركز، ورئيس الوحدة المحلية بالعصلوجي، بمتابعة إصلاح الهبوط الأرضي بطريق أبوالأخضر الزقازيق أمام عزبة البحر، الناتج عن كسر في ماسورة ري على عمق 8 متر مقامة بالمخالفة، أدت إلى تسريب المياه وإنهيار التربة أسفل الأسفلت ،وتم التعامل مع ذلك الهبوط بما لا يؤثر على حركة السير في الطريق.

أكد رئيس المركز أنه جاري الإنتهاء من إصلاح التسريب وإصلاح الطريق، بالتنسيق مع مديرية الطرق، لعمل طبقة أسفلتية لمكان الهبوط وإعادة الشئ لأصله ،وعودة حركة السير بالمنطقة بشكل طبيعي بأسرع وقت.