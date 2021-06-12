شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 12 - 6 - 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 12 من يونيو 2021 حالة استقرار ، وتراوح سعر كيلو الفلفل الألوان ما بين 10 و14 جنيها ، فيما يصل كيلو الفلفل الرومى إلى 8 جنيه ، وكيلو القلقاس من 3.50 إلى 6.50 جنيه ، ويتراوح كيلو الملوخية من 4إلى 4.5 وبلغ سعر كيلو الثوم 11 جنيها، وسعر خس الكابوتشي 5 جنيهات للواحدة.

ووصل سعر كيلو الخيار البلدي الي 6 جنيهات، والسبانخ من 3 إلى 5 جنيهات والبطاطا بـ3 جنيهات.

كما تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي إلى 3 جنيهات ، وكيلو الباذنجان البلدي 6جنيهات، ويتراوح سعر كيلو البرتقال إلى 5 جنيه .

وسجل كيلو الليمون البلدي 20 جنيه ، والكانتلوب ما بين 4 إلي 6 جنيه للكيلو الواحد ، والتفاح البلدي 10جنيهات للكيلو ، فيما تراوح سعر كيلو الطماطم من 1.5 إلى 3 جنيهات، وتراوح كيلو البطاطس من 2 جنيه إلى 3.75 جنيه والبصل من 1.5 إلى 3 جنيهات.

وسجلت الكوسة 6 جنيه للكيلو الواحد ، والجزر بـ3.5 جنيه للكيلو الواحد ، وكيلو البامية 7 إلى 15 حسب الجودة.

كما سجل البطيخ سعر يتراوح ما بين 20 إلى 40 جنيها للواحدة حسب الحجم ، أما الخوخ العرايشي يتراوح سعره ما بين 6 إلى 9 جنيهات.