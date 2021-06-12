"النواب" يواجه وزير البترول بـ35 طلب إحاطة وسؤالًا.. ويصوت على الموازنة العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

يصوت مجلس النواب خلال جلساته العامة التي تبدأ غدًا الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة السنة الرابعة (2021/ 2022) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018- 2019/ 2021- 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021/ 2022.

ويواصل المجلس خلال جلسته العامة الإثنين المقبل، مناقشة تقرير الموازنة، بالإضافة إلى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الصحية، ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 190 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاريخي 20/1/2021 و21/1/2021.

ويواجه البرلمان في جلسة الثلاثاء وزير البترول بـ35 طلب إحاطة وسؤالا عاجلاً عن خطة توصيل الغاز الطبيعي لجميع محافظات الجمهورية، فضلًا عن ارتفاع تكاليف مقايسات التوصيل للمنازل، بالإضافة إلى طلبي إحاطة عن أولوية أبناء المحافظات المختلفة في التعيين بشركات البترول المقامة بمحافظاتهم، وكذلك 8 طلبات عن بيع وتوصيل الغاز الطبيعي بالأسعار التجارية للمساجد والكنائس بالمخالفة لصحيح القانون، وتضرر العاملين بشركة "بتروجت" من نظام اليومية.

وتتناول الجلسة طلبات الإحاطة الخاصة بخطة الوزارة لتنشيط عمليات البحث عن الثروات المعدنية بمدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، قرار إحلال السيارات التي تعمل في نقل المنتجات البترولية إلى محطات خدمة وتموين السيارات رغم جودتها.

وتشمل طلبات الإحاطة المطالبة بدعم البنية التحتية لنقل وتخزين وتوزيع البوتاجاز في محافظة سوهاج لتأمين احتياجات منطقة جنوب الوادي من البوتاجاز، وتتناول أيضًا عدم وجود نتائج ملموسة لمشروع إعادة هيكلة قطاع البترول وتصدير المنتجات البترولية وبيعها بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون.

وتشمل الأدوات الرقابية الموجهة لوزير البترول سؤالًا عن الإجراءات التي تم اتخاذها من قِبل الوزارة لمنع تكرار الحرائق التي حدثت لبعض شركات البترول.