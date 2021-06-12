حصر كامل.. تحرك عاجل من محافظة القاهرة بشأن المحال والأنشطة التجارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

كشف مصدر بمحافظة القاهرة عن وجود تعليمات من المحافظ اللواء خالد عبدالعال للأحياء بضرورة المرور على العقارات والأنشطة التجارية للاطلاع على تراخيصها.

وقال المصدر، لمصراوي، إن لجان من الأحياء تمر بشكل دوري على العقارات والأنشطة التجارية من أجل بيان المرخص وغير المرخص منها.

وأشار المصدر إلى أن الهدف من ذلك هو تقنين أوضاع الأنشطة التجارية والمحال المخالفة سواء لإجراءات التراخيص الصادرة لها أو لعدم حصولها على ترخيص من الأساس.

كان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أعلن قبل أيام عن سعي الوزارة لإدخال تعديلات على قانون المحال العامة الصادر عام 2019 وذلك بوضع اشتراطات عامة وخاصة للمحال والأنشطة التجارية.

ولفت شعراوي إلى أنه يوجد في مصر ملايين المحال والأنشطة التجارية غير المرخصة.