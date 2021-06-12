عضو "اقتصادية النواب" يشيد بالتكليفات الرئاسية بالتعاون الكامل مع السودان الشقيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أشاد الدكتور محمد عبد الحميد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بالتكليفات المستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بالتعاون الكامل مع دولة السودان الشقيقة، وفي مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والزراعية والصناعية، وغيرها.

وأكد عبد الحميد، في بيان له اليوم السبت، أهمية القضايا التي ناقشها رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه وزير الاستثمار والتعاون الدولي بجمهورية السودان، على هامش مشاركته في فعاليات الدورة الأولى لمنتدى رؤساء هيئات ترويج الاستثمار الإفريقية.

وأشاد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بتوقيع مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للاستثمار؛ خصوصًا أنها تسهم في تعزيز العلاقات الاستثمارية مع السودان الشقيق، لا سيما أن هناك توجيهات دائمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتعاون الكامل مع الأشقاء في السودان.

وقال عبد الحميد إن مصر بقيادة الرئيس السيسي حريصة كل الحرص على دعم التعاون والتنسيق المشترك تجاه جميع القضايا التي تهم القاهرة والخرطوم، مثمنًا إعراب الوزير السوداني خلال اللقاء عن عميق شكر السودان للرئيس السيسي على مواقفه القوية الداعمة للسودان وكلمته المناصرة لقضايا السودان في مؤتمر باريس الأخير.