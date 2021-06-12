وزير التنمية المحلية يتفقد عددا من المشروعات الجارية بمحافظة بني سويف (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

زار اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اليوم السبت، محافظة بني سويف.

وتتضمن زيارة وزير التنمية المحلية، تفقد بعض مشروعات منظومة المخلفات الصلبة الجديدة بالمحافظة، حيث سيتم تفقد الموقف التنفيذي الجاري في المدفن الصحي بقرية سنور التابعة لمركز بني سويف، ويقام المدفن على مساحة 20 فدانا بتكلفة حوالي 21 مليون جنيه وتنفذه الهيئة العربية للتصنيع.

كما سيتم تفقد المحطة الوسيطة بقرية بني خليفة المقامة على مساحة 2275 مترا بتكلفة 17 مليون جنيه ويعقب ذلك تفقد اللواء محمود شعراوي والدكتور محمد هاني غنيم مشروع تبطين الترع بقرية أبوصير.

ويقوم الوزير والمحافظ بتفقد عدد من مشروعات برنامج تطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتتضمن مجمع الخدمات بقرية الحمام التابعة لمركز ناصر، يعقبها تفقد مشروع الصرف الصحي بقرية بني خليفة وتفقد مجمع المدارس بقرية الرياض بمركز ناصر ويتضمن إنشاء 3 مدارس ومجمع ورش.

وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء بضرورة المتابعة الميدانية على أرض الواقع لمستجدات البرنامج القومي لتطوير الريف المصري لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات، والعمل على سرعة إزالة أي معوقات أو تحديات تواجه التنفيذ للمساهمة في تغير شكل الريف المصري خلال المدة المحددة للبرنامج والمساهمة في تحسين جودة حياة المواطنين.

وأكد اللواء محمود شعراوي، حرصه على متابعة تنفيذ مشروعات المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة التي يجرى تنفيذها حالياً في مختلف محافظات الجمهورية سواء بإنشاء مدافن صحية آمنة أو محطات وسيطة أو تطوير لمصانع تدوير المخلفات أو رفع التراكمات التاريخية أو العشوائية وإغلاقها تماماً ضمن الخطة التي تشرف الوزارة على تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع وزارات البيئة والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع.